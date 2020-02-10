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Власенко будет переизбираться в бюро Европейской лиги плавания

20:43
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Алексей Власенко примет участие в предстоящих выборах в бюро Европейской лиги плавания, сообщает ТАСС. Выборы пройдут 10 мая на конгрессе организации в Будапеште.

Власенко был избран в бюро в июне 2018 года, тогда в руководящем органе он занял одно из двух вакантных мест.

55-летний Власенко возглавляет общероссийские спортивные федерации по синхронному плаванию, водному поло и прыжкам в воду.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7729513

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