Владимир Сальников вошел в президиум ФВВСР

Бывшие руководители российских федераций по водным видам спорта Владимир Сальников, Ольга Брусникина, Евгений Шаронов и Станислав Дружинин вошли в состав президиума объединенной Федерации водных видов спорта России (ФВВСР), сообщает РИА Новости.

В связи с объединением организацию переименовали в Федерацию водных видов спорта России. Президентом ФВВСР был избран председатель наблюдательного совета ВФП Дмитрий Мазепин.

Сальников возглавлял ВФП с февраля 2010 года.