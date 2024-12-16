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Сальников: «Есть очень отрицательная реакция ряда европейский стран. Она сохраняется, больше похожа на саботаж»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о реакции иностранцев на россиян во время чемпионата мира в Будапеште.

«Есть очень отрицательная реакция ряда европейский стран. Она сохраняется, больше похожа, может быть, на саботаж. Потеря здравого смысла настолько очевидна, что даже не хочется по этому поводу ничего говорить. Из приятных вещей: наших встречали очень дружелюбно. Публика радовалась, болельщики аплодировали. Ложка дегтя все-таки осталась в небольшом количестве. Уверен, при этой жизни мы еще увидим выступление наших спортсменов без всяких ограничений», — сказал Сальников «СЭ».

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште выступили 28 российских пловцов в нейтральном статусе (17 мужчин и 11 женщин).

Плавание
Владимир Сальников
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