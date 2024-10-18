Сальников: «Многие зарубежные спортсмены хотят выступать в России, но боятся санкций»

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников ответил на вопрос об участии иностранных спортсменов в турнирах на территории России.

«У нас открыты все чемпионаты и первенства. Кубок Сальникова — это открытое международное соревнование, приглашения отправлены всем. Поэтому, думаю, ряд стран, которые всегда участвуют, будет однозначно.

Но проблема, что многие зарубежные спортсмены просто боятся санкций своих федераций из-за того, что они рассматривают возможность выступления в России. При этом сами они хотят здесь выступать", — приводит слова Сальникова «РБ Спорт».

Кубок Сальникова-2024 пройдет с 19 по 21 декабря.