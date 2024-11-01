Сальников: «У Мазепина есть нужный опыт для руководства федерацией водных видов»

Вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников прокомментировал назначение Дмитрия Мазепина на пост президента ФВВСР.

«Богатый опыт Дмитрия Аркадьевича говорит сам за себя. Он хорошо знаком с жизнью и делами федерации, понимает, какие задачи предстоит решить. Сейчас у нас новая структура, мы все готовы к работе и настроены положительно. Мы объединились и становимся сильнее, готовы решать поставленные задачи», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Ранее Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию — Федерацию водных видов спорта России. Ее президентом был единогласно избран Дмитрий Мазепин. Сальников ранее возглавлял Всероссийскую федерацию плавания.