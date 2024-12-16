Министр спорта Татарстана — о ЧМ по плаванию: «Нам удалось доказать и показать, что Россия — спортивная держава»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в разговоре с «СЭ» подвел итоги чемпионата мира по плаванию в Будапеште.

«Самое важное, что наших спортсменов допустили, пусть и в нейтральном статусе, но все же это большой триумф школы плавания нашей страны. Несмотря на трехлетнее забвение, ребята не стагнировали, а тренировались, и наряду с теми именами, которые уже были слышны в плавании: Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Юлия Ефимова, Евгения Чикунова, появились очень молодые ребята. Наш пятикратный чемпион Мирон Лифинцев — красавец! Хорошая девчонка из Татарстана Софья Дьякова без медали, но с юношескими рекордами. Да и вообще, вся команда сплоченная. Очень сильный тренерский штаб. Здорово, что нам удалось доказать и показать, что Россия — спортивная держава, что у нас очень сильные результаты и плавание для России — вызов и перспектива. Вторые в медальном зачете, после США, команда которых показала феноменальные результаты», — сказал Леонов «СЭ».

15 декабря сборная России завоевала золото и установила мировой рекорд в мужской эстафете 4х100 м в последнем заплыве турнира.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Сборная России стала второй в медальном зачете по итогам ЧМ-2024, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные). На первом месте США, третье место заняла сборная Канады.