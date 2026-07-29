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Плавание

Сальников: «Туристом на чемпионат Европы по плаванию в Париж никто не поедет»

Павел Лопатко

Вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников рассказал об особенностях формирования команды пловцов для участия в чемпионате Европы.

«Нам надо понять, чего мы хотим. Мы хотим больше команду, чтобы у большего числа пловцов была практика крупных соревнований, в том числе собрав в нее тех, кто может не встать на пьедестал? Или мы хотим компактную команду из лидеров, которые как десантники — высадились, отработали и уехали с медалями? Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. Тут уже решать главному тренеру. А насколько выбор правильный, покажет результат. В любом случае, все наши пловцы понимают, что надо биться за медали. И туристом в Париж никто не поедет», — цитируют Сальникова «Известия».

Турнир по плаванию в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта стартует 10 августа. Соревнования пройдут в Париже.

Источник: «Известия»
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Плавание
Владимир Сальников
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