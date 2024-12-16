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Плавание

Сегодня, 21:34

Сальников рассказал о значении чемпионата мира по плаванию для России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о значении чемпионата мира по плаванию в Будапеште.

«Дело в том, что сейчас отработан технический формат с выступлением, показанием нормативов и прочим. Другое дело, что ситуация может измениться. И это зависит не от нас. Но на сегодняшний день этот чемпионат не только со спортивной точки зрения ценен, мы проверяли взаимодействие. Этот механизм показал свою жизнеспособность. Это тоже одна из необходимых вещей, которая вселяет уверенность, что на последующих выступления мы и наши коллеги будем как минимум понимать логистику», — сказал Сальников «СЭ».

Сборная России заняла 2-е место в медальном зачете с 10 медалями (6 золотых и 4 серебряные), уступив только американцам, в активе которых 39 (18+13+8) медалей. Россияне выступали в нейтральном статусе.

Плавание
Владимир Сальников
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