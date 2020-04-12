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Вице-чемпион мира Минаков в прямом эфире Instagram ответит на вопросы «СЭ» и подписчиков

19:33
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В понедельник, 13 апреля, в 17:00 вице-чемпион мира по плаванию Андрей Минаков и обозреватель «СЭ» Владимир Иванов пообщаются в прямом эфире Instagram. Спортсмен расскажет, как поступил в Стэнфорд, как вкладывался в биткоины, как совмещать спортивную карьеру с качественным обучением и как обыграть Калеба Дрессела в баттерфляе.

Присылайте свои вопросы в комментариях под этим анонсом или в Instagram Минакова (https://www.instagram.com/andrei_minak/)и Иванова (www.instagram.com/vladimirivanov_rus/).

Подписывайтесь заранее, чтобы ничего не пропустить!

Эфир пройдет на этой странице.

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