Венгр Сабо повторил мировой рекорд на 50 метрах баттерфляем на чемпионате Европы в Казани

Пловец из Венгрии Себастьян стал чемпионов в заплыве на 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы на короткой воде, который проходит в Казани.

Сабо в финале повторил мировой рекорд, показав результат 21,75 секунды.

Второе и третье места в заплыве заняли итальянцы Маттео Ривольта и Томас Чеккон соответственно. Россиянин Роман Шевляков стал пятым, Даниил Марков — седьмым.