Венгр Сабо повторил мировой рекорд на 50 метрах баттерфляем на чемпионате Европы в Казани
20:03
Пловец из Венгрии Себастьян стал чемпионов в заплыве на 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы на короткой воде, который проходит в Казани.
Сабо в финале повторил мировой рекорд, показав результат 21,75 секунды.
Второе и третье места в заплыве заняли итальянцы Маттео Ривольта и Томас Чеккон соответственно. Россиянин Роман Шевляков стал пятым, Даниил Марков — седьмым.
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