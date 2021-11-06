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Венгр Сабо повторил мировой рекорд на 50 метрах баттерфляем на чемпионате Европы в Казани

20:03

Пловец из Венгрии Себастьян стал чемпионов в заплыве на 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы на короткой воде, который проходит в Казани.

Сабо в финале повторил мировой рекорд, показав результат 21,75 секунды.

Второе и третье места в заплыве заняли итальянцы Маттео Ривольта и Томас Чеккон соответственно. Россиянин Роман Шевляков стал пятым, Даниил Марков — седьмым.

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Иван Шитик все материалы автора
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