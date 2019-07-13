Венгерский пловец Расовски выиграл заплыв на 5 км в открытой воде на ЧМ, Абросимов – восьмой

В корейском Кванджу проходит чемпионат мира по водным мирам спорта. В заплыве на пять километров в открытой воде победу одержал венгр Кшиштоф Расовски, более чем на 10 секунд отстали Логан Фонтейн из Франции и Эрик Хедлин из Канады. Кирилл Абросимов показал восьмое время.
Плавание
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
5 км, открытая вода
Финал
1. Кшиштоф Расовски (Венгрия) – 53.22,1
2. Логан Фонтейн (Франция) – отставание 10,1
3. Эрик Хедлин (Канада) – 10,3
4. Матей Козубек (Черногория) – 11,5
5. Доменико Акеренца (Италия) – 11,9
6. Даниэль Шекели (Венгрия) – 12,3
8. Кирилл Абросимов (Россия) – 13,4
25. Денис Адеев (Россия) – 21,5
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