Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 20:15

Васильев назвал спортсменом года в России Лифинцева

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал лучшего российского спортсмена в 2024 году по своей версии.

«Спортсменом года в России назову Мирона Лифинцева. Вряд ли кто-то поспорит с этим, он герой года в нашем спорте. Мирон стал пятикратным чемпионом мира в самый неожиданный момент. Лишь за две недели до чемпионата мира было объявлено, что наша команда поедет на турнир. Лифинцев собрался в кратчайший срок и показал выдающийся результат», — сказал Васильев.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который прошел в Будапеште, 18-летний Лифинцев завоевал три золотые медали в эстафетах, а также одержал победы на 50 м и 100 м на спине.

Источник: ВсеПроСпорт
Плавание
Дмитрий Васильев (биатлон)
Мирон Лифинцев
Читайте также
Захарова объяснила полет спецборта из РФ в США ротацией дипломатов
Депутат ГД назвал средний размер пенсии по старости в 2025 году
Экс-футболист сборной России Бугаев погиб в зоне СВО
Лавров прокомментировал отстранение Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам
Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Популярное видео
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дрозд назвал Лифинцева лучшим российским спортсменом в 2024 году: «Этот 18-летний парень — настоящая мировая звезда»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости