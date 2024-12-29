Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 12:00

Валуев назвал событием года чемпионат мира по плаванию в Будапеште

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев ответил на вопрос «СЭ», что по его мнению стало главным открытием в 2024 году.

«Событие года — это чемпионат мира по плаванию в Будапеште, где наши спортсмены завоевали шесть золотых медалей. А если говорит о событии на территории России, то это Игры будущего в Казани», — сказал Валуев «СЭ».

Российские пловцы заняли второе место в медальном зачете, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные). Турнир проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Николай Валуев
Читайте также
Суд взыскал долги с Зобнина, Абаскаля унизили. Что происходит в «Спартаке» перед Новым годом
Дениса Глушакова лишат прав за езду в нетрезвом состоянии
Лавров прокомментировал отстранение Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии
ФСБ задержала россиянина за передачу Украине фото объектов ТЭК Подмосковья
Популярное видео
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

World Aquatics опровергла сообщения о запрете россиянам праздновать победы

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости