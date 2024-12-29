Валуев назвал событием года чемпионат мира по плаванию в Будапеште

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев ответил на вопрос «СЭ», что по его мнению стало главным открытием в 2024 году.

«Событие года — это чемпионат мира по плаванию в Будапеште, где наши спортсмены завоевали шесть золотых медалей. А если говорит о событии на территории России, то это Игры будущего в Казани», — сказал Валуев «СЭ».

Российские пловцы заняли второе место в медальном зачете, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные). Турнир проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря.