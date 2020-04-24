ВАДА проводит проверку по вызову Сунь Яна для подготовки к Олимпийским играм

Всемирное антидопинговое агентство проводит проверку по поводу сообщений о вызове дисквалифицированного трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Сунь Яна для подготовки к Играм в Токио, сообщает AFP.

Ранее в китайских СМИ появилась информация, что Сунь Ян оказался в списке пловцов, вызванных в тренировочный лагерь для подготовки к Олимпиаде в Токио. Китайская ассоциация плавания впоследствии опровергла данные сообщения.

Спортивный арбитражный суд в феврале удовлетворил апелляцию ВАДА и дисквалифицировал Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация пловца отсчитывается с 28 февраля 2020 года. Сунь Ян заявил, что обжалует решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.