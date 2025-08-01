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В World Aquatics отреагировали на случаи заражения ротавирусом на ЧМ в Сингапуре

Руслан Минаев

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) заявила об отсутствии признаков повышенного риска заражения ротавирусом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

«Если спортсмен заболевает, ему оказывается индивидуальная медицинская помощь и поддержка в восстановлении в контролируемых условиях, чтобы обеспечить безопасное и быстрое восстановление здоровья. Также принимаются профилактические меры для минимизации риска передачи инфекции, включая постоянный мониторинг состояния здоровья, соблюдение правил гигиены и координацию с местными органами здравоохранения», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу World Aquatics.

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Ранее стало известно о заражении ротавирусом российских пловчих Евгении Чикуновой и Александры Кузнецовой. До начала ЧМ-2025 о заболевании сообщали американские спортсмены.

Источник: РИА
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