В World Aquatics отреагировали на случаи заражения ротавирусом на ЧМ в Сингапуре

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) заявила об отсутствии признаков повышенного риска заражения ротавирусом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

«Если спортсмен заболевает, ему оказывается индивидуальная медицинская помощь и поддержка в восстановлении в контролируемых условиях, чтобы обеспечить безопасное и быстрое восстановление здоровья. Также принимаются профилактические меры для минимизации риска передачи инфекции, включая постоянный мониторинг состояния здоровья, соблюдение правил гигиены и координацию с местными органами здравоохранения», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу World Aquatics.

Ранее стало известно о заражении ротавирусом российских пловчих Евгении Чикуновой и Александры Кузнецовой. До начала ЧМ-2025 о заболевании сообщали американские спортсмены.