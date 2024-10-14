В World Aquatics опровергли изменение правил в отношение допуска россиян до соревнований

В Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) заявили, что не публиковали документ с измененными правилами в отношении российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщают РИА Новости.

Также в организации опровергли причастность к этому независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit). Ранее в сети появился якобы составленный World Aquatics документ, в котором отсуствует пункт о запрете допуска россиян до командных международных соревнований.

«Ни World Aquatics, ни независимая организация Aquatics Integrity Unit не вносили никаких изменений в регламент и не публиковали заменяющий его документ», — цитируют пресс-службу World Aquatics РИА Новости.

Российские спортсмены, выступающие в водных видах спорта, отстранены от всех турниров под эгидой World Aquatics с 2022 года.