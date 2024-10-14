Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 21:50

В World Aquatics опровергли изменение правил в отношение допуска россиян до соревнований

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
В World Aquatics опровергли изменения статуса россиян.
Фото Global Look Press

В Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) заявили, что не публиковали документ с измененными правилами в отношении российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщают РИА Новости.

Также в организации опровергли причастность к этому независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit). Ранее в сети появился якобы составленный World Aquatics документ, в котором отсуствует пункт о запрете допуска россиян до командных международных соревнований.

«Ни World Aquatics, ни независимая организация Aquatics Integrity Unit не вносили никаких изменений в регламент и не публиковали заменяющий его документ», — цитируют пресс-службу World Aquatics РИА Новости.

Российские спортсмены, выступающие в водных видах спорта, отстранены от всех турниров под эгидой World Aquatics с 2022 года.

World Aquatics изменила правила для россиян. World Aquatics изменила правила для россиян. Флаг не вернули, но послаблений довольно много

Источник: РИА Новости Спорт
Читайте также
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Бывший физиотерапевт Синнера прокомментировал допинг-скандал
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
Блогера Литвина арестовали на 13 суток за драку в матче медиалиги
Популярное видео
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Мичков дебютировал в НХЛ
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Международный паралимпийский комитет сократил число россиян в пуле допинг-тестирования
Немецких военных спортсменов наказали за совместные фото с россиянами. Снимки назвали «гибридной угрозой»
В руководстве ВАДА появился украинский министр. Он требует тотального бана наших спортсменов
Алаев посетит октябрьское заседание комитета УЕФА
«Хочу выступать под флагом России». Евгений Рылов отказался от нейтрального статуса
Головин: «Уверенности, что еще сыграю за сборную России на крупном турнире, нет, остается только надеяться»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости