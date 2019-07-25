В США тренер домогался 13-летней пловчихи. На Федерацию плавания могут подать в суд

В США тренер плавательного клуба в Калифорнии Сунити Фудзисима отправлял сообщения непристойного характера 13-летней девочке, сообщает KPRC Radio. По информации СМИ, юная ученица утверждает, что специалист домогался ее.

Иск против тренера подали в апреле 2019-го, но Федерация плавания США сделала Фудзисиме только предупреждение. Теперь пострадавшая сторона намерена подать в суд на организацию.

Адвокат 13-летней спортсменки Боб Аллард сообщает, что федерация знала об обвинениях и решила скрыть данное дело.