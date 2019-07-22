В сборной Австралии отказались комментировать отказ Хортона вставать на пьедестал с Сунь Яном

Австралийский пловец Мак Хортон отказался участвовать в церемонии награждения на чемпионате мира по водным видам спорта.

Он занял второе место на дистанции 400 м вольным стилем. Победу одержал китаец Сунь Ян, Хортон отказался вставать с ним на пьедестал из-за допингового скандала с участием китайца.

"Мне бы не хотелось комментировать эту ситуацию, поскольку наша команда сконцентрирована на выступлении на чемпионате мира. Если вам интересно, вы можете поговорить на эту тему с нашими спортсменами в микст-зоне", - цитирует ТАСС пресс-секретаря сборной Австралии.

В феврале Сунь Ян разбил молотком свою допинг-пробу на глазах у офицеров допинг-контроля, возмутившись тем, что они неправильно оформили документы для внеплановой проверки.