В программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе войдут четыре новые дисциплины по плаванию

В программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе войдут четыре новые дисциплины, сообщает международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).

«50 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине официально добавлены в олимпийскую программу 2028 года в Лос-Анджелесе», — говорится в заявлении федерации.

Также в программу официально вошли флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол.

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.