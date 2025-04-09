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Плавание

Лос-Анджелес-2028

9 апреля, 22:55

В программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе войдут четыре новые дисциплины по плаванию

Сергей Ярошенко
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В программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе войдут четыре новые дисциплины, сообщает международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).

«50 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине официально добавлены в олимпийскую программу 2028 года в Лос-Анджелесе», — говорится в заявлении федерации.

Также в программу официально вошли флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол.

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.

Плавание
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