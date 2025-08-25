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Плавание

В поисках пловца Свечникова задействуют вертолет

Пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова будут искать с помощью вертолета.

«Планируется в 08:15 задействовать вертолет», — приводит слова родственницы жены спортсмена Алены Караман ТАСС.

В воскресенье, 24 августа, в Стамбуле состоялся заплыв в Босфоре, организованный Олимпийским комитетом Турции. Свечников стал единственным среди 3000 участников, кто не добрался до финиша. В настоящее время ведутся его поиски.

29-летний Свечников является кандидатом в мастера спорта по плаванию, а также основателем собственной школы плавания в Москве. В Стамбул он прилетел 23 августа и остановился в отеле Akka Suites.

Межконтинентальный заплыв через Босфор.Тренер из России пропал без вести во время заплыва через Босфор. В Стамбуле ведутся поиски
Источник: ТАСС
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