В поисках пловца Свечникова задействуют вертолет

Пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова будут искать с помощью вертолета.

«Планируется в 08:15 задействовать вертолет», — приводит слова родственницы жены спортсмена Алены Караман ТАСС.

В воскресенье, 24 августа, в Стамбуле состоялся заплыв в Босфоре, организованный Олимпийским комитетом Турции. Свечников стал единственным среди 3000 участников, кто не добрался до финиша. В настоящее время ведутся его поиски.

29-летний Свечников является кандидатом в мастера спорта по плаванию, а также основателем собственной школы плавания в Москве. В Стамбул он прилетел 23 августа и остановился в отеле Akka Suites.