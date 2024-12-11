Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 20:25

В Госдуме назвали золото Лифинцева возможностью российским спортсменам поверить в себя

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о проходящем в Венгрии чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

«Очень красивый чемпионат, картинка тоже красивая. Можно поздравить организаторов. Чемпионат только в начале пути. Но то, что наши ребята вернулись на арену и уже завоевали медаль, дорогого стоит. Эта медаль в два раза ценнее. Хороший задел и возможность поверить в себя нашим другим атлетам из разных видов спорта. Допускают, а еще и выигрывают», — сказал Свищев «СЭ».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Читайте также
Киев отверг предложение Венгрии о прекращении огня и обмене пленными на Рождество
Большунов возвращается на Кубок России. Ждем новую зарубу с Устюговым?
Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
Двалишвили: «Умар допустил ошибку и заплатит за нее»
Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на аэродром в Таганроге ракетами ATACMS
Популярное видео
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Курьянов перешел из «Авангарда» в «Локомотив»
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Тарасова эмоционально отреагировала на золото Лифинцева: «Это справедливость! Обожаем победы наших спортсменов!»
Свищев — о золоте Лифинцева: «Прессинг, буллинг, хейт — чего только нет! Давайте поздравим Мирона!»
Макгиди — о политической ситуации: «США участвовали во многих конфликтах в мире, но никто не отстранял их спортсменов»
Российские велогонщицы Бунеева и Самсонова получили нейтральный статус
Израиль ввел войска на территорию Сирии. Почему его сборные все еще выступают под своим флагом?
Наши фигуристы на Олимпиаде — иллюзия. Россию возвращать пока не собираются
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Свищев — о золоте Лифинцева: «Прессинг, буллинг, хейт — чего только нет! Давайте поздравим Мирона!»

Тарасова эмоционально отреагировала на золото Лифинцева: «Это справедливость! Обожаем победы наших спортсменов!»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости