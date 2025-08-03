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Плавание

В Госдуме назвали важной победу российских пловцов в мужской комбинированной эстафете на ЧМ

Константин Белов
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу российских пловцов в мужской комбинированной эстафете 4x100 м на чемпионате мира-2025.

В составе нашей команды выступили Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Россияне показали время 3.26,93 — это новый рекорд чемпионатов мира.

«Самое главное, что ребята в хорошей форме. Спортсмены все на высоком профессиональном уровне. Поздравляю Федерацию и наших спортсменов с этой победой. Это отличный результат и очень важный. Радуюсь нашим победам и огорчаюсь нашим не победам. Когда ребята занимают 4-6-е места, то они останавливаются в шаге от победы, но это нельзя назвать поражением», — сказал Свищев «СЭ».

Сборная России завоевала шестое золото на ЧМ-2025 в Сингапуре и второе за этот день. Ранее в воскресенье Климент Колесников стал победителем в заплыве на 50 м на спине.

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Плавание
Дмитрий Свищев
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