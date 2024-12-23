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Сегодня, 16:40

В Госдуме назвали событием года чемпионат мира по плаванию в Будапеште

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев ответил на вопрос «СЭ», что по его мнению стало главным открытием в 2024 году.

«Главным событием 2024 года стал чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который прошел в Будапеште. Там наши спортсмены завоевали 10 медалей, они феерично вернулись в большой международный спорт после большого перерыва. Может быть, тренеры и руководители федерации ожидали других результатов. Но лично меня вдохновили достижения наших пловцов», — сказал Свищев «СЭ».

Российские пловцы заняли второе место в медальном зачете, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные). Турнир проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Дмитрий Свищев
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