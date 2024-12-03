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Плавание

Сегодня, 18:35

В ФВВСР заявили, что российские спортсмены выступят на ЧМ по плаванию в нейтральном статусе

Артем Бухаев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников в комментарии «СЭ» заявил, что российские спортсмены получили нейтральный статус от Международной федерации плавания и смогут выступить на декабрьском чемпионате мира в Будапеште.

«Все, кто попали в список квалифицировавшихся на чемпионат мира, в ближайшее получат нейтральный статус. А кто-то уже получил. У нас много спортсменов, кто поедет в Будапешт в декабре», — сказал Сальников «СЭ».

Ранее Международная федерация плавания World Aquatics разрешила россиянам выступать в синхронном плавании и эстафетах.

Ближайший чемпионат мира на короткой воде пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште. В список квалифицировавших вошли Евгения Чикунова, Роман Акимов, Елизавета Агапитова, Виктория Блинова, Илья Бородин, Роман Шевляков, Александр Жигалов, Олег Костин, Павел Самусенко, Кирилл Мартынычев, Алексей Сударев, Александр Щеголев, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Арина Суркова, Алина Гайфутдинова, Дарья Трофимова, Софья Дьякова, Юлия Ефимова, Мирон Лифинцев, Савелий Лузин, Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Алексей Ткачев, Дмитрий Савенко, Дмитрий Жаворонков и Егор Корнев.

Плавание
Владимир Сальников
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