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Плавание

Сегодня, 14:30

В ФВВСР ждут выборов президента МОК: «Могут быть изменения как в лучшую, так и в худшую сторону»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина в комментарии «СЭ» ответила на вопрос о возможном возвращении флага и гимна российским спортсменам в 2025 году со стороны международной федерации плавания (World Aquatics).

«Думаю, что это более длительная история. Потому что на сегодняшний день в критериях четко прописано, что спортсмены и тренеры могут быть допущены без использования национальной атрибутики. Мы еще ждем выборов в МОК. От этого будет очень многое зависеть в перспективе. Думаю, могут быть изменения как в лучшую, так и в худшую сторону», — сказала Брусникина «СЭ».

20 ноября Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) внесла изменения в критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Теперь россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, разрешено принимать участие в турнирах по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах. Водное поло по-прежнему остается под санкциями.

Плавание
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