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Плавание

Сегодня, 11:35

В Федерации водных видов спорта России подвели итоги чемпионата мира в Венгрии

Микеле Антонов
Корреспондент
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Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников в разговоре с «СЭ» подвел итоги чемпионата мира в Будапеште.

Сборная России заняла 2-е место в медальном зачете турнира с 10 медалями (6 золотых и 4 серебряные), уступив только американцам, в активе которых 39 (18+13+8) медалей.

«Это заслуга команды и специалистов, которые готовили спортсменов, и самих ребят. Нельзя сказать, чтобы накануне все было гладко. Необходимо было плотно взаимодействовать с Международной федерацией плавания, чтобы все свершилось, как это было задумано. Действительно выстояли.

Ребята непосредственно к чемпионату не готовились, его не было в календаре. Никто не знал, насколько это будет реализуемо. Календарь составляется задолго до самого события, но в нынешних условиях провести соответствующую подготовку на конкретный старт невозможно. Формат предусматривал выход на пик формы к чемпионату России с возможным охватом плюс-минус максимум две недели. В целом все совпало, получилось красиво и ярко.

Мотивация была высокая, особенно по желанию проявить себя в новых условиях. Конечно, вызывает сожаление, что команда не была в полной мере под флагом и гимном страны. Но тем не менее принцип спортивного отбора был соблюден», — сказал Сальников «СЭ».

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште выступили 28 российских пловцов в нейтральном статусе (17 мужчин и 11 женщин).

Плавание
Владимир Сальников
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