В федерации водных видов спорта рассказали о контактах с World Aquatics

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин рассказал, как организация взаимодействует с Международной федерацией плавания (World Aquatics).

«World Aquatics целиком и полностью поддерживает наши идеи. Они всегда любезно отвечают нам на каждый наш запрос. Это результат огромной работы председателя нашей федерации Дмитрия Аркадьевича Мазепина, который находится в переговорном процессе с European Aquatics и World Aquatics», — цитирует Габдуллина ТАСС.

В 2025 году россияне выступили на чемпионате мира по водным видам спорта. В ноябре World Aquatics допустила российские сборные по водному поло к международным соревнованиям.