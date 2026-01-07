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Плавание

7 января, 13:52

В федерации водных видов спорта рассказали о контактах с World Aquatics

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин рассказал, как организация взаимодействует с Международной федерацией плавания (World Aquatics).

«World Aquatics целиком и полностью поддерживает наши идеи. Они всегда любезно отвечают нам на каждый наш запрос. Это результат огромной работы председателя нашей федерации Дмитрия Аркадьевича Мазепина, который находится в переговорном процессе с European Aquatics и World Aquatics», — цитирует Габдуллина ТАСС.

В 2025 году россияне выступили на чемпионате мира по водным видам спорта. В ноябре World Aquatics допустила российские сборные по водному поло к международным соревнованиям.

Источник: ТАСС
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Плавание
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