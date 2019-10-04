В Федерации плавания США расследуют случаи сексуальных домогательств

Прокуратура Нью-Йорка ведет расследование в отношении Федерации плавания США, информирует The Wall Street Journal. Руководство организации подозревается а игнорировании случаев сексуального домогательства к спортсменам со стороны тренеров.

В частности, спортсмены могли совершать действия сексуального характера для попадания в сборную США. Как отмечается, для сохранения репутации федерация не обращала внимания на сообщения спортсменов на этот счет.

Кроме того, Федерацию плавания в США подозревают в сокрытии доходов. Часть доходов организации могли быть получены в качестве скидок от собственной страховой компании. Так, организация USA Swimming Foundation увеличила финансирование Федерации плавания в три раза.