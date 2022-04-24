В Федерации плавания рассказали о сложностях тренирующихся не в России Ефимовой и Морозова

Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания России Виктор Авдиенко на пресс-конференции перед стартом чемпионата России в Казани прокомментировал текущее физическое состояние Юлии Ефимовой и других спортсменов сборной, тренирующихся за рубежом.

«Что касается Юлии Ефимовой. Не секрет, что она уже возрастная спортсменка, у нее своя отдельная подготовка. Все необходимые нормы она выполняет, планов где-то стартовать она пока что нам не говорит. Но когда будет нужно форму она наберет быстро. Уверяет, что в хорошем рабочем состоянии. На низком старте

Володя Морозов не может выехать, проблемы с авиасообщением. Если бы сейчас были отборочные старты, он был бы здесь. Буквально два дня назад общался с Андреем Минаковым, он готов выступать за нашу страну, очень этого ждет. Парень учится в Стэнфорде, стартует за свой университет. Меня удивил тот факт, что его допускают до соревнований, но американские санкции работают своеобразно. У него никаких проблем нет, он выйдет даже на открытый чемпионат США. Приезжать ему было нельзя, поскольку не смог бы вернуться обратно. На Спартакиаде сильнейших он будет 100%, ждет стартов по короткой воде.

Настя Кирпичникова во Франции, такие же сложности. Недавно она установила рекорд страны, мы за ней следим. Аня Егорова приехала, уже здесь. Все сильнейшие здесь, а ребятам, которые за рубежом мы будем следить за их формой, качеством работы. И засчитывать их результаты в других странах. В частности, Минаков плывет сейчас на уровне Дрессела", — сказал Авдиенко.

Отметим, что Ефимова, Морозов и другие пропускают чемпионат России по плаванию в Казани.