В аэропорту Санкт-Петербурга задержан заслуженный тренер России по плаванию

В аэропорту Санкт-Петербурга жестко был задержан заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Задержание Александра Ильина. Фото Telegram-канал «Мутко против».

По словам четырехкратной чемпионки Европы по плаванию брассом Виталины Симоновой тренера взяли в аэропорту Пулково за то, что он отказался надевать маску. В итоге Ильин был доставлен в отдел полиции.

Сама Симонова снимала этот эпизод на мобильный телефон, при этом оскорбляя сотрудников правопорядка нецензурной бранью.

Теперь могут возбудить дело и на саму Симонову — за оскорбление сотрудников полиции.