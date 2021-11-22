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В аэропорту Санкт-Петербурга задержан заслуженный тренер России по плаванию

19:36
Задержание Александра Ильина. Фото Telegram-канал «Мутко против».
Задержание Александра Ильина. Фото Telegram-канал «Мутко против».

В аэропорту Санкт-Петербурга жестко был задержан заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Задержание Александра Ильина. Фото Telegram-канал «Мутко против».
Задержание Александра Ильина. Фото Telegram-канал «Мутко против».

По словам четырехкратной чемпионки Европы по плаванию брассом Виталины Симоновой тренера взяли в аэропорту Пулково за то, что он отказался надевать маску. В итоге Ильин был доставлен в отдел полиции.

Сама Симонова снимала этот эпизод на мобильный телефон, при этом оскорбляя сотрудников правопорядка нецензурной бранью.

Теперь могут возбудить дело и на саму Симонову — за оскорбление сотрудников полиции.

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Иван Шитик все материалы автора
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