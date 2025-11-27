Умер заслуженный тренер России по плаванию Дмитрий Шалагин

Бывший тренер сборной России по плаванию Дмитрий Шалагин скончался, сообщила Федерация водных видов спорта России (ФВВСР).

Ему был 61 год. Подробности смерти не раскрываются. В 2020 году Шалагин начал лечение от онкологии — ему диагностировали опухоль мозга.

«Выражаем искренние соболезнования коллегам, друзьям, родным и близким Дмитрия Петровича», — сказано в сообщении ФВВСР.

Шалагин работал тренером сборной России и старшим тренером сборной Свердловской области. В числе его воспитанников: Надежда Чемезова, Наталья Шалагина, Дарья Устинова, Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина и Дарья Ступина.