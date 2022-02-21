Умер олимпийский чемпион по плаванию Александр Сидоренко

Вчера, 20 февраля, в результате заболевания коронавирусной инфекцией ушел из жизни олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Сидоренко, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

С 1977 по 1986 год Сидоренко 20 раз становился чемпионом СССР в комплексном плавании. В шестнадцатилетнем возрасте стал мастером спорта СССР.

9 июля 1978 года в Москве установил мировой рекорд на дистанции 200 м комплексным плаванием. В 1979 году он был признан лучшим пловцом страны. В 1980 году на Играх XXII Олимпиады в Москве выиграл золото на 400 м комплексным плаванием, в 1981 году стал чемпионом Европы на дистанции 200 м комплексным плаванием, в 1982 году на той же дистанции чемпионом мира.