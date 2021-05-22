Украинский пловец Романчук выиграл вторую золотую медаль на ЧЕ в Будапеште
20:13
Украинский пловец Михаил Романчук одержал победу на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате Европы в Будапеште.
Его результат 7 минут 42,61 секунды.
Второе и третье места заняли итальянцы Грегорио Пальтриньери (7.43,62) и Габриэле Детти (7.46,10) соответственно.
Ранее Романчук выиграл золото на дистанции 1500 м вольным стилем.
Читайте также
3
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю