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Украинский пловец Романчук выиграл вторую золотую медаль на ЧЕ в Будапеште

20:13

Украинский пловец Михаил Романчук одержал победу на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате Европы в Будапеште.

Его результат 7 минут 42,61 секунды.

Второе и третье места заняли итальянцы Грегорио Пальтриньери (7.43,62) и Габриэле Детти (7.46,10) соответственно.

Ранее Романчук выиграл золото на дистанции 1500 м вольным стилем.

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