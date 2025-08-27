Участник заплыва в Босфоре сообщил, что Свечников плыл в неправильном направлении

Участник международного заплыва по Босфору Хаяти Шамильоглу заявил, что видел во время соревнования пропавшего без вести российского пловца Николая Свечникова.

Он рассказал, что вспомнил Свечникова, только когда увидел новости в СМИ о его исчезновении. По словам Шамильоглу, россиянин плыл не в том направлении, и тот указал ему на это.

«Мы встретились с этим пловцом в море. Я увидел, что он плывет не в ту сторону, на юго-восток, и сказал ему 10-15 раз «bro bro» («эй, брат». — Прим «СЭ»), он в итоге услышал меня. Он плыл быстрее меня и когда откликнулся, я сказал ему на английском Wrong way (не то направление. — Прим. «СЭ»), и показал, что надо плыть направо», — цитирует Шамильоглу Anadolu.

Участник заплыва добавил, что российский спортсмен показал ему в воде жест, который он расценил как «я знаю, что делаю, не лезь ко мне», после чего продолжил плыть в неверном направлении. Шамильоглу считает, что Свечников не утонул, а вышел на берег, поскольку он «плыл так, будто знал цель».

24 августа в Стамбуле состоялся международный заплыв, организованный Олимпийским комитетом Турции. 29-летний Свечников стал единственным среди 3000 участников, кто не добрался до финиша. В настоящее время ведутся его поиски.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что трекер российского пловца, с которым он совершал заплыв в Босфоре, подает сигнал из воды. Однако представитель Олимпийского комитета Турции Мурат Агджа опроверг эти сообщения.