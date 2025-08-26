Участник заплыва через Босфор Чурсин рассказал о недостатках в его организации

Участник заплыва через Босфор Серафим Чурсин рассказал о недостатках в его организации, из-за которых увеличился риск форс-мажорных ситуаций.

24 августа стало известно, что один из участников заплыва, россиянин Николай Свечников, не финишировал. Сейчас его ищут.

«Были огромные очереди в туалеты, многие люди не могли сходить в туалет до старта. По ряду причин, не только потому, что кабины были не рассчитаны на такое количество людей, но и просто люди почему-то сами терпели», — цитирует Чурсина ТАСС.

Кроме того, на судне, которое обслуживало заплыв, было очень душно, при этом многие пловцы намеренно сидели в каюте и терпели духоту.

Еще один недостаток, по словам Чурсина, — слишком высокие лестницы. «Люди, уставшие после дистанции на воде, поднимались по этим лестницам, и им еще надо было бежать до финишной арки, раньше люди поднимались по лестнице, а их время тормозили», — добавил спортсмен.