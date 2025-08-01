Тренер сборной России рассказал, что Чикунова и Кузнецова заразились ротавирусом на ЧМ-2025

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин рассказал, что Евгения Чикунова и Александра Кузнецова заразились ротавирусом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

— Сколько случаев ротавируса в команде?

— Два случая, на этом все. Женя Чикунова перенесла это в более легкой форме, чем Саша Кузнецова, потому что у последней была даже температура.

— Где заразились?

— У меня девочки отрезаны от социума и не выходят за периметр. Думаю, азиатская пища не всем подходит.

— Женя грешит на воду в бассейне.

— Думаю, просто у всех разная система пищеварения, здесь я вам не подскажу. Правильно будет спросить у нашего врача, потому что он это четко отсекает.

1 августа Чикунова завоевала серебряную медаль на дистанции 200 м брассом. 20-летняя россиянка показала время 2 минуты 19,96 секунды. Золото выиграла американка Кэйт Дуглас (2.18,50). Бронзу разделили Кэйлин Корбетт из ЮАР и белоруска Алина Змушко (2.23,52).