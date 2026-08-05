Тренер российских пловцов Беляев: «Что касается глотков из Сены, то это неопасно»

Тренер российских пловцов на открытой воде Кирилл Беляев поделился мнением о том, повлияет ли попадание воды из Сены во время соревнований на чемпионате Европы в Париже на здоровье спортсменов.

Ранее Владимир Муратов заявил, что наглотался воды из реки во время заплыва на 5 километров.

«Что касается глотков из Сены, то это неопасно. Это точно неопасно. Нам не хватает международных стартов, пока мы сидим в песочнице. Прекрасно знаем, что есть на чемпионате России. Нам нужны выезды. Например, на первенстве Европы и мира у нас выигрывал раньше Александр Степанов, вторым был Давид Бетлехем. Он сияет сейчас здесь. Но за плечами у Бетлехема уже 80-100 Кубков мира, а у Степанова — 2. Нам нужно понимание скоростей», — приводит слова Беляева ТАСС.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Россияне принимают участие в турнире в нейтральном статусе.