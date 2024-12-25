Тренер Лифинцева — о подготовке пловцов к чемпионату мира: «Ситуация была непростая, но мы смогли»

Ольга Байдалова, тренер российского пловца Мирона Лифинцева, рассказала, как проходила подготовка спортсменов к чемпионату мира на короткой воде.

«Изначально мы готовились к чемпионату России. За неделю или две до него пошел слух, что нас могут допустить до чемпионата мира. Я хочу выразить огромную благодарность руководителям нашей Федерации водных видов спорта. Они смогли в кратчайшие сроки подготовить визы для спортсменов и вывезти команду в Будапешт. Ситуация была непростая, поскольку нам надо было удержать форму до чемпионата мира. Нельзя было нагружать пловцов на тренировках. Но мы смогли. Доработали то, что не успели перед чемпионатом России», — приводит «Спорт День за Днем» слова Байдаловой.

Она отметила, что во время проведения чемпионата мира россияне жили в очень хорошем отеле, где все было отлично организовано.

Соревнования проходили с 10 по 15 декабря в Будапеште. Российские пловцы завоевали 10 наград (6 золотых и 4 серебряные) и заняли второе место в неофициальном медальном зачете.