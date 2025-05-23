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Плавание

23 мая 2025, 12:00

Трехкратного победителя «Маре Нострум» украинца Силантьева отнесли к российской сборной на сайте соревнований

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

«СЭ» обнаружил ошибку на официальном сайте плавательной серии «Маре Нострум». В списке победителей прошлых лет у трехкратного победителя серии украинского пловца Дениса Силантьева рядом с фамилией стоит RUS, а не UKR.

Силантьев является единственным пловцом, который побеждал в итоговом зачете «Маре Нострум» три раза — в 2000, 2001 и 2002 годах. Из россиян первым в генеральной квалификации (до ее разделения на мужскую и женскую в 2011 году) становилась только Анастасия Зуева в 2009-м. Также в женском зачете в 2021-м победу праздновала Юлия Ефимова.

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