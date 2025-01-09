Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 23:00

Трехкратная олимпийская чемпионка Катинка Хоссу объявила о завершении карьеры

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Катинка Хоссу.
Фото Global Look Press

Трехкратная олимпийская чемпионка Катинка Хоссу завершила профессиональную карьеру.

«Сейчас, оглядываясь на свою карьеру, я испытываю огромное чувство удовлетворения. Медали и рекорды ценны, но то, что осталось во мне наиболее глубоко — это моя вечная любовь к плаванию. В ближайшие годы я надеюсь поделиться этой страстью с другими, обучать молодых пловцов волшебству, которое я нашла в воде, и вдохновлять их следовать за своими мечтами», — написала венгерка в соцсети.

35-летняя спортсменка выиграла три золотые медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, также в Бразилии она завоевала одно серебро. Помимо этого, Хоссу является 9-кратной чемпионкой мира, 17-кратной чемпионкой мира на короткой воде. На ее счету также 15 золотых медалей чемпионатов Европы и 20 золотых медалей чемпионатов Европы на короткой воде.

Плавание
Катинка Хоссу
Читайте также
Игрок «Норильского никеля» Нандо покинул поле из-за расистских оскорблений
Овечкин и Костомаров стали спортсменами 2024 года по опросу ВЦИОМ
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек
Мужчина на борту самолета Нижнекамск – Москва заявил о двух взрывных устройствах
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Московский ресторатор Кирилл Гусев скончался в возрасте 53 лет
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Олимпийская чемпионка по плаванию Хоссу завершила карьеру

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости