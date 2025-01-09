Трехкратная олимпийская чемпионка Катинка Хоссу объявила о завершении карьеры

Трехкратная олимпийская чемпионка Катинка Хоссу завершила профессиональную карьеру.

«Сейчас, оглядываясь на свою карьеру, я испытываю огромное чувство удовлетворения. Медали и рекорды ценны, но то, что осталось во мне наиболее глубоко — это моя вечная любовь к плаванию. В ближайшие годы я надеюсь поделиться этой страстью с другими, обучать молодых пловцов волшебству, которое я нашла в воде, и вдохновлять их следовать за своими мечтами», — написала венгерка в соцсети.

35-летняя спортсменка выиграла три золотые медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, также в Бразилии она завоевала одно серебро. Помимо этого, Хоссу является 9-кратной чемпионкой мира, 17-кратной чемпионкой мира на короткой воде. На ее счету также 15 золотых медалей чемпионатов Европы и 20 золотых медалей чемпионатов Европы на короткой воде.