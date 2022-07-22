Трансгендерная пловчиха номинирована на звание женщины года по версии NCAA

Американская трансгендерная пловчиха Лия Томас номинирована на звание спортсменки года по версии национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA).

Ранее Томас, представляющая Пенсильванский университет, стала первым трансгендером, победившим в первом дивизионе американской лиги NCAA. Она опередила медалисток Олимпиады в Токио Эмму Вейант и Эрику Салливан.

Американская федерация плавания ужесточила правила допуска трансгендеров на женские соревнования. Однако NCAA отказалась вводить их немедленно, заявив, что предоставит Томас возможность спокойно выступать до конца сезоне без прохождения дополнительного курса гормональной терапии.

Ранее Томас, которая родилась мужчиной, выступала в составе мужской команды Пенсильванского университета.