Титмус выиграла золото чемпионата мира на дистанции 400 метров вольным стилем

Австралийка Ариана Титмус выиграла золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате мира в корейском Кванджу. Лучшей из россиянок стала Анна Егорова, показавшая седьмой результат в финале.
Ранее 18-летняя Титмус побеждала на чемпионате мира на короткой воде, который проходил в 2018 году в Ханчжоу – на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем.
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Женщины
400 м в/с
Финал
1. Ариана Титмус (Австралия) – 3.58,76
2. Кэти Ледеки (США) – 3.59,97
3. Леа Смит (США) – 4.01,29
4. Айна Кесей (Венгрия) – 4.01,31
5. Ван Цзианьцзихе (Китай) – 4.03,67
6. Богларка Капаш (Венгрия) – 4.05,36
7. Анна Егорова (Россия) – 4.06,16
8. Вероника Андрусенко (Россия) – 4.08,60
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