Титмус выиграла золото чемпионата мира на дистанции 400 метров вольным стилем

Австралийка Ариана Титмус выиграла золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате мира в корейском Кванджу. Лучшей из россиянок стала Анна Егорова, показавшая седьмой результат в финале.

Ранее 18-летняя Титмус побеждала на чемпионате мира на короткой воде, который проходил в 2018 году в Ханчжоу – на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем.

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Женщины

400 м в/с

Финал

1. Ариана Титмус (Австралия) – 3.58,76

2. Кэти Ледеки (США) – 3.59,97

3. Леа Смит (США) – 4.01,29

4. Айна Кесей (Венгрия) – 4.01,31

5. Ван Цзианьцзихе (Китай) – 4.03,67

6. Богларка Капаш (Венгрия) – 4.05,36

7. Анна Егорова (Россия) – 4.06,16

8. Вероника Андрусенко (Россия) – 4.08,60