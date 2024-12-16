Покровская назвала героями российских пловцов на чемпионате мира в Венгрии: «Мы гордимся ими»

Покровская назвала героями российских пловцов на чемпионате мира в Венгрии

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в разговоре с «СЭ» подвела итоги чемпионата мира в Будапеште.

«Вот так вот! Мы гордимся ими! Гордимся! Они такой праздник доставили. Надо же. Они стали героями. Настоящие герои! Гордость! Красивая победа вчера была и красивое завершение чемпионата мира», — сказала Покровская «СЭ».

15 декабря сборная России завоевала золото и установила мировой рекорд в мужской эстафете 4х100 м в последнем заплыве турнира.

18-летний Мирон Лифинцев стал, по итогам турнира, 5-кратным чемпионом мира.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря.