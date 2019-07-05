Тарасевич вызван в сборную России по плаванию на ЧМ

Бронзовый призер чемпионата мира в эстафетном плавании Григорий Тарасевич вызван в сборную России на чемпионат мира по водным видам спорта в корейском Кванджу. Об этом сообщил главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.

Тарасевич выполнил временной норматив на квалификационном чемпионате России на своих дистанциях, но проиграл в борьбе за первое и второе места Евгению Рылову и Клименту Колесникову в плавании на спине.

- Колесников не выступит на 200 м на спине. Вызываем Тарасевича в команду на чемпионат мира, – цитирует Чепика "РИА Новости".

​Участие Колесникова на чемпионате мира в Кванджу до последнего момента находилось под вопросом из-за проблем со здоровьем. В четверг Чепик сообщил, что Колесников выступит на дистанциях 50 и 100 м в плавании на спине.

Тарасевич находится на Универсиаде в итальянском Неаполе и после этого присоединится к команде на сборе в Осаке 13 июля. Пловцы в бассейне начнут выступление на чемпионате мира в Кванджу 20 июля.