Тарасевич, Чупков и Суркова выиграли золото на этапе Кубка мира в Казани

Российский пловец Григорий Тарасевич выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров на спине на шестом этапе Кубка мира в Казани. Его результат 53,76 секунды. Вторым стал румын Даниэль Мартин (53,90), третьим — кореец Джухо Ли (54,31).

Россиянин Антон Чупков выиграл золото на дистанции 200 метров брассом. Его результат 2 минуты 7,71 секунды. Второе место занял голландец Арно Камминга (2.09,26), замкнул тройку лучших японец Ясухиро Косэки (2.09,40).

Россиянка Дарья Устинова завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 метров на спине. Она показала время 2 минуты 10,05 секунды. Первой стала австралийка Кэйли Маккеон (2.07,92), второй стала ее соотечественница Эмили Сибом (2.08,45).

Россиянка Арина Суркова одержала победу на дистанции 100 метров баттерфляем. Ее время 57,78 секунды. Второе место заняла кореянка Ан Се Хен (58,04), замкнула тройку лучших датчанка Джанетт Оттесен (58,66).

Россиянин Михаил Вековищев завоевал серебро на дистанции 200 метров вольным стилем со временем 1 минута 46,61 секунды. Победу одержал литовец Данас Рапшис (1.46,32), третьим стал россиянин Александр Красных (1.47,96).

Россияне Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Арина Суркова и Мария Каменева одержали победу в смешанной эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием. Их время 3 минуты 44,38 секунды. Второе место заняла сборная Кореи (3.47,92), замкнула тройку лучших команда Австралии (3.50,15).