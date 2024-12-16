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Свищев — об успехах российских пловцов на чемпионате мира: «Это станет хорошим примером для других видов спорта»

Даниил Аршавский
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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высоко оценил успехи россиян на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Сборная России стала второй в медальном зачете турнира с 10 медалями (6 золотых и 4 серебряные).

«Это отличный результат. Наши пловцы также установили большое количество рекордов, мы переживали за них и поддерживали. Это выступление станет хорошим примером для других видов спорта», — цитирует Свищева ТАСС.

В Венгрии выступали 28 российских пловцов в нейтральном статусе: 17 мужчин и 11 женщин.

Источник: ТАСС
Плавание
Дмитрий Свищев
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