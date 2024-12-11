Суркова стала четвертой на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира на короткой воде
Американка Гретхен Уолш выиграла пятидесятиметровку баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.
Результат американской спортсменки — 24,01 секунды. Второй финишировала француженка Бериль Гастальделло (24,43). Тройку призеров замкнула Александрия Перкинс из Австралии (24,86).
Россиянка Арина Суркова заняла четвертое место с временем 24,84 секунды.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.
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