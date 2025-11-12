Новости
12 ноября, 18:02

Суркова и Корнев выиграли заплывы на 50 м кролем на ЧР по плаванию на короткой воде

Игнат Заздравин
Корреспондент

Пловчиха Арина Суркова стала победительницей чемпионата России по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров кролем.

27-летняя спортсменка показала результат 23,87 секунды. Серебряным призером стала Дарья Клепикова (23,88), бронзовым — Алина Гайфутдинова (24,10).

Победителем у мужчин стал Егор Корнев, который преодолел дистанцию за 20,51 секунды. Второе место занял Александр Назаренко (21,10), а третьим стал Даниил Косенков (21,16).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября.

Плавание
Егор Корнев
