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Плавание

25 августа 2025, 17:20

Супруга пропавшего пловца Свечникова прилетела в Турцию, чтобы подключиться к поискам мужа

Алина Савинова

Антонина Свечникова, супруга пропавшего во время заплыва через Босфор россиянина Николая Свечникова, прилетела в Турцию и обратилась в консульство, чтобы добиться начала активных действий по поиску мужа.

Заплыв, организованный Олимпийским комитетом Турции, прошел в воскресенье, 24 августа. Свечников — единственный среди 3000 участников, кто не добрался до финиша.

Ранее родственница жены пропавшего без вести россиянина Алена Караман заявила, что турецкая полиция и морская служба не дают информации и не создают группы для поиска мужчины.

«На данный момент никакой информации о местонахождении моего супруга нет, поэтому я пришла в консульство, чтобы меня оповестили, какие рыботы проведены на данный момент. Также я хочу добиться, чтобы к поискам привлекли воздушные силы и водолазов», — сказала Антонина Свечникова в интервью «Москве 24».

Межконтинентальный заплыв через Босфор.Тренер из России пропал без вести во время заплыва через Босфор. В Стамбуле ведутся поиски

Девушка считает, что вина в произошедшем лежит на организаторах мероприятия.

«Нулевая организация. Такой случай недопустим», — добавила она.

29-летний Свечников является кандидатом в мастера спорта по плаванию, а также основателем собственной школы плавания в Москве. В Стамбул он прилетел 23 августа и остановился в отеле Akka Suites.

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Плавание
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