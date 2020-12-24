Сунь Ян выиграл апелляцию. Приговор могут пересмотреть

Швейцарский федеральный трибунал поддержал апелляцию трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию из Китая Сунь Яна.

В феврале этого года 29-летний спортсмен получил восьмилетнюю дисквалификацию за нападение на офицеров допинг-контроля, но теперь дело придется рассматривать заново. Причиной стали неполиткорректные комментарии в соцсетях главы антидопинговой панели CAS Франко Фраттини.

Бывший министр иностранных дел Италии уже после публикации приговора Сунь Яну запостил в Twitter серию сообщений о торговле собачьим мясом в Китае. В некоторых из этих постов судья использует оскорбительные выражения, которые дают основания подозревать его в расовой ненависти к китайцам. Теперь дело Сунь Яна должно быть рассмотрено другой панелью CAS, сообщает Inside the Games.